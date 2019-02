Rapid feiert gelungene Generalprobe für Inter-Hit

Rapid startete stark. Andrei Ivan im Doppelpass mit Veton Berisha, dann auf Christoph Knasmüllner, dessen Stanglpass abgeblockt wurde (6.). In der nächsten Szene wurde der Stürmer dann aber vom herauseilenden Tormann gefoult. Elfmeter - Kapitän Stefan Schwab verwandelte (11.). Dann meldeten sich die Gäste: Ein erster Kopfball zog am langen Eck vorbei (22.), dann parierte Richi Strebinger gegen Udovic. Ehe nach einem Angriff Majcen per Flachschuss ins kurze Eck der Ausgleich gelang (27.). Die beste Möglichkeit zur abermaligen Führung fand vor der Pause noch Knasmüllner vor, aus dem Stand setzte er im Strafraum (nach Ivan-Pass) aber neben das Gehäuse (34.). Kurz darauf musste Manuel Thurnwald angeschlagen aus dem Spiel und wurde durch Marvin Potzmann ersetzt.