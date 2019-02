Daytona-Champ Eng zeigt seine Sieger-Rolex

Einen Titel, den sich der begeisterte Rennradfahrer („Heuer will ich die 10.000-Kilometer-Marke knacken“) unbedingt auch holen will, ist jener im Langstrecken-Mekka Le Mans. „Das wäre der nächste Traum, allerdings ist noch nicht fix, ob ich dort in dieser Saison überhaupt am Start bin“, erklärte Eng, der seinen nächsten Renneinsatz Mitte März bei den „1000 Meilen von Sebring“ haben wird.