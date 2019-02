Brigadier: „Von EU-Armee noch weit entfernt“

Zu EU-Armee: „Da sind wir noch sehr weit entfernt“

„Ich halte es für falsch, zum jetzigen Zeitpunkt immer nur von der EU-Armee zu reden. Weil es verstellt den Blick auf die Entwicklung bis dorthin“, meint der Brigadier zu einem weiteren heiß diskutieren Thema in Europa. Diese stehe am Ende der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Verteidigung. „Aber da sind wir noch sehr weit entfernt.“ Jetzt gehe es vielmehr darum, militärische Kapazitäten in Europa aufzubauen. Wir würden darunter leiden, dass man seit 1989 eine „völlig unkontrollierte Abrüstung“ vorgenommen habe. Die Verteidigungsbudgets sind in den Keller gefallen. „Das war zu dieser Zeit machbar. Doch wir sehen uns heute in anderen Zeiten. Wir haben andere geopolitische Verhältnisse, wir haben eine Konkurrenzsituation, global betrachtet.“ Es gehe darum, wieder europäische Kapazitäten zu entwickeln.