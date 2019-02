Neuer AK-Vergleichsrechner soll beim Sparen helfen

Eine Haushaltsversicherung deckt Schäden am Hausrat durch Feuer, Sturm, Leitungswasser oder Einbruch. Außerdem enthält sie eine Privathaftpflichtversicherung. Diese bietet Unterstützung, wenn andere Personen Schadenersatzansprüche an Sie stellen - so beispielweise nach einem Ski- oder Fahrradunfall. Da es hier zu existenzbedrohenden finanziellen Aufwendungen kommen kann, ist die Haushaltsversicherung ein Muss für jedes Heim.