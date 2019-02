„Ein Priester wollte mich auf den Mund küssen“

Die derzeitige Missbrauchsdebatte werde die Frage der Frau in der Kirche in ein neues Licht stellen, so Schönborn. Er habe selbst in der Vergangenheit erlebt, dass Geistliche der Meinung gewesen seien: „Schwestern haben zu dienen.“ Doch er habe Hoffnung, dass ein „Heilungsprozess“ die Kirche wirklich erneuere.