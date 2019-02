Dovedan Pokal-Held gegen Dragovic und Leverkusen

Leverkusen war in der 44. Minute durch Julian Brandt in Führung gegangen. Das Siegestor für Heidenheim erzielte Maurice Multhaup in der 72. Minute, Dragovic konnte den Schuss aus spitzem Winkel erst hinter der Linie klären. Neben dem Wiener spielte bei den Gästen auch Julian Baumgartlinger durch. Für den ÖFB-Kapitän war es der erste Einsatz unter Peter Bosz von Beginn an, Dragovic absolvierte sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Coach.