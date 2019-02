Fernwärmeleitung in Wolfsberg gebrochen

Gegen halb eins in der Früh musste in der Nacht zum Montag die Feuerwehr Wolfsberg ausrücken: In der Fußgängerzone im Stadtteil Allgäu war eine Fernheizungsleitung geborsten. Der betroffene Bereich wurde bis zum Eintreffen der Kelag abgesichert; diese hat die Leitung gesperrt. Zehn Wohnhäuser sind danach von der Wärmezufuhr abgeschnitten gewesen. Mittlerweile sind die Reparaturen abgeschlossen.