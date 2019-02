„Heilige“ bezahlt 100 Obdachlosen Hotelzimmer

Millionen Menschen mussten sich in den letzten Tagen im Mittleren Westen der USA auf eine extreme Kältewelle mit Temperaturen von minus 34 Grad Celsius und darunter einstellen (siehe auch Video oben). In der Nacht auf Donnerstag wurden gar Werte von fast minus 40 Grad Celsius gemessen. Der Nationale Wetterdienst sowie Ärzte und Nothelfer warnten vor „lebensbedrohlichen“ Bedingungen. Viele beließen es nicht nur bei Worten - wie Candice Payne, die Obdachlose aus Chicago in von ihr bezahlte Hotelzimmer einquartierte und so wohl so manche vor dem sicheren Erfrierungstod rettete.