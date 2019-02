Weimann erzielt 6. Saisontor bei Sieg von Bristol

Andreas Weimann hat am Samstag seinen sechsten Saisontreffer in der englischen League Championship erzielt. Der 27-jährige Stürmer leitete den 2:0-Heimsieg von Bristol City gegen Swansea City mit seinem Tor 42 Sekunden nach dem Seitenwechsel (46.) per Kopf ein und beendete damit eine persönliche monatelange Durststrecke. Es war der erste Torerfolg des Wieners seit 25. August 2018.