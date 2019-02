Die verrücktesten Videos zur US-Monsterkälte

Die Arktis-Kälte sorgte in den letzten Tagen für lebensbedrohliche Temperaturen in den USA. Es starben mehr als 20 Menschen in Zusammenhang mit dem Wetter. Ein vorläufiges Ende ist aber in Sicht: Im mittleren Westen sollen die Temperaturen wieder steigen. Am Samstag sollen es frühlingshafte 15 Grad geben. Doch die angenehmen Temperaturen währen nur kurz: Nächste Woche soll es schon wieder frostig werden.