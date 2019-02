Sexy „Wassergirl“ verklagt den Wasserhersteller

Aber jetzt will das „Fiji Girl“ Schluss mit der kostenlosen Werbung machen. Kelleth, deren wahrer Name Kelly Steinbach ist, hat Klage eingereicht. Sie will nämlich an der Werbung mitverdienen. Fiji hatte nämlich nur einen Tag nach dem Golden Globe die schönen Kanadierin in Form von lebensgroßen Pappfiguren an Eingängen von Supermärkten aufgestellt. Auch Stars wie John Legend wurden mit der Pappversion von Cuthbert bereits abgelichtet.