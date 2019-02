Badehaus als Stolperstein: Tourismusmanager geht!

Da sind offenbar zwei Welten aufeinander geprallt: Im Streit um das geplante Badehaus am Klopeiner See hat jetzt der Südkärntner Tourismusmanager Daniel Orasche die Konsequenzen gezogen. Per E-Mail teilte er Mittwoch seine Kündigung mit. Jetzt wird fieberhaft nach einem Nachfolger gesucht.