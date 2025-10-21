Vorteilswelt
In Villach:

Aufregung um Parkgebühren bei Fachhochschule

Kärnten
21.10.2025 16:00
Auf drei Stellflächen der Stadt werden im Technologiepark seit 15. Oktober Gebühren verlangt.
Auf drei Stellflächen der Stadt werden im Technologiepark seit 15. Oktober Gebühren verlangt.(Bild: FH Kärnten)

Kostenpflichtige Stellflächen im Technologiepark sorgen vor allem unter Studierenden für Kritik.

Die Stadt Villach hat mit 15. Oktober auf drei Parkflächen Parkgebühren eingeführt. Das sorgt vor allem bei Studierenden an der Fachhochschule für Kritik. Die Studienvertreter der ÖH haben bereits eine Unterschriftenaktion gestartet, in der dargelegt wird, dass zusätzliche Kosten von 240 Euro für zwei Semestertickets eine unzumutbare Ausgabe darstellen würden.

Kritisiert wird, dass im Technologiepark Nahversorgungsmöglichkeiten fehlen – es herrscht ein Mangel an gastronomischen Angeboten, unzureichend ist auch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

Gerade die Kritik an der öffentlichen Anbindung ist aber nicht nachvollziehbar: Der Technologiepark wird aktuell über die Linie 8 des Stadtverkehrs angebunden. Montag bis Freitag fährt alle 30 Minuten ein Bus vom Hauptbahnhof Villach hinaus in den Technologiepark.

Über Villach-Seebach besteht außerdem eine Anbindung an die S1 Line und damit eine Verbindung nach Klagenfurt, Spittal, St. Veit und Friesach. Die Fahrzeit vom Klagenfurter Hauptbahnhof zum Technologiepark mit öffentlichen Verkehrsmitteln beträgt etwa 45 Minuten. Das Kärnten Ticket Jugend (bis 26 Jahre) kommt auf jährliche Kosten von 320 Euro. 

Die Stadt ist außerdem um den laufenden Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel bemüht. Ein Teil der erhobenen Parkgebühren soll in diesen fließen. 

Kärnten

