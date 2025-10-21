Aufregung um Parkgebühren bei Fachhochschule

Die Stadt Villach hat mit 15. Oktober auf drei Parkflächen Parkgebühren eingeführt. Das sorgt vor allem bei Studierenden an der Fachhochschule für Kritik. Die Studienvertreter der ÖH haben bereits eine Unterschriftenaktion gestartet, in der dargelegt wird, dass zusätzliche Kosten von 240 Euro für zwei Semestertickets eine unzumutbare Ausgabe darstellen würden.