Preuner präsentiert sich als Mann der klaren Werte

Offenheit. Feingefühl. Tatkraft. Dafür will Stadtchef Harry Preuner stehen. Die Wahlkampagne baut ganz auf ihn als Mann der klaren Werte und Worte. Er präsentierte zum Auftakt in gewohnt kurzweiliger Art die Erfolge in seiner kurzen Amtszeit als Stadtchef. Der schwarze Stadt-Wahlkampf kostet rund 300.000 Euro.