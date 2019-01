Gabalier: „Ich bin wohl einigen zu bodenständig!“

Er bringe volkstümliche Musik mit Stadionrock zusammen und sei wie Komiker Karl Valentin (1882-1948) ein „Volkssänger“, heißt es in der Begründung, warum Andreas Gabalier mit dem renommierten Preis ausgezeichnet werden soll. Doch das sehen nicht alle so. Testamentsvollstrecker und Erben-Vertreter Gunter Fette etwa will nicht, dass der Sänger den Preis erhält: „Es ist nicht tolerierbar, dass Karl Valentin mit den rechtspopulistischen, frauenfeindlichen und homophoben Tendenzen von Herrn Gabalier in Verbindung gebracht wird.“ Und der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude sprach von einem „schockierenden Fehlgriff“.