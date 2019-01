Autotransporter in Flammen: Brand im Arlbergtunnel

Ein brennender Autotransporter hat am Dienstag gegen 14 Uhr einen Großeinsatz im Arlbergtunnel ausgelöst. Die Röhre musste rund zweieinhalb Stunden für den gesamten Verkehr in beiden Richtungen gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Auch Schäden an den Sicherheitseinrichtungen oder am Tunnel selbst sind keine entstanden.