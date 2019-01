Bei Rauferei mehrere Vorderzähne ausgeschlagen

Der Urlauber war nach dem Skifahrern in Saalbach-Hinterglemm mit der Gruppe in einem Lokal gewesen. Dort gerieten die Urlauber mit drei noch unbekannten Männern in Streit. Es kam zu einer Rauferei. Die Unbekannten attackierten die Niederländer mit Schlägen und Tritten. Dabei verlor der 24-Jährige mehrere Zähne. Er wurde ins Spital gebracht, die Angreifer flüchteten.