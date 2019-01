Flug-Drama: Cardiff City verklagt Agenten von Sala

Der aktuelle Klub von Sala, Premier-League Nachzügler Cardiff City, zahlte 17 Millionen Euro für den argentinischen Angreifer. So tragisch die Situation auch sein mag, Cardiff ist nicht bereit, die fällige Teilsumme an den Ex-Verein des 28-jährigen Stürmers, FC Nantes, zu zahlen. Stattdessen will man den Agenten von Sala verklagen. Der walisische Klub beruft sich auf den Fehler des Agenten.