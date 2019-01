„Gelbwesten“-Sprachrohr schwer am Auge verletzt

Die Teilnehmerzahl schrumpft kontinuierlich, aber die Gewalt bleibt eine alarmierende Begleiterscheinung: In Frankreich haben am Samstag erneut Zehntausende „Gelbwesten“ gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Paris wurde Jerome Rodrigues, eines der Sprachrohre der „Gelbwesten“, schwer am Auge verletzt (siehe Video oben). 22 Menschen wurden festgenommen. Am Sonntag ist indessen erstmals eine Gegenbewegung zu den „Gelbwesten“, es handelt sich bei den „Roten Schals“ um Macron-Sympathisanten, auf die Straße gegangen.