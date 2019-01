Filmkomponist Michel Legrand mit 86 gestorben

Die Liebe zur Musik wurde Legrand quasi in die Wiege gelegt: 1932 als Sohn eines Orchesterleiters in Paris geboren, studierte er später am Konservatorium bei Nadia Boulanger. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählt die Musik zu „Die Regenschirme von Cherbourg“ (1964) mit der jungen Catherine Deneuve. Der Musical-Film wurde mit der Goldenen Palme beim Festival in Cannes ausgezeichnet und für fünf Oscars nominiert.