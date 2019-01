Hundemama und Welpen hoffen nun auf ein Happy End

Riesenglück nach einer unfassbaren Tortur für die tapfere Hundemama „Zoe“: Nachdem das trächtige Tier herzlos in der Winterkälte an einer Raststation ausgesetzt wurde, hat sie in ihrer vorläufigen Zufluchtsstätte, der Tierpension Eleonore Schandl, neun gesunde Welpen zur Welt gebracht. Alle Hundebabys sind wohlauf und können in acht bis zehn Wochen in ein neues Zuhause abgegeben werden.