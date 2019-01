Ausgesetzte Hündin ist Mama geworden

Eine Familie aus Wien hatte die bereits halb erfrorene Hündin entdeckt und in die Tierpension von Eleonore Schandl nach Drassmarkt im Mittelburgenland gebracht. So konnte der Vierbeiner in einem warmen, geschützten Umfeld seine Welpen gebären. Neun Stück an der Zahl - die Freude ist groß. Auch die Anteilnahme bei Tierfreunde in ganz Österreich ist riesengroß.