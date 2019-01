Hund ausgesetzt - Tierquäler nun ausgeforscht

Ein Jäger hatte am 15. Dezember das stark verwahrloste Tier in der Nähe einer Schottergrube in Lochen gefunden. Vor lauter Verfilzungen konnte der Hund kaum mehr gehen und kaum etwas sehen. Vom Team der Pfotenhilfe Lochen wurde er gebadet, frisiert und vor allem aufgepäppelt.