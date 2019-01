„Können 5 Frauenmorde nicht auf uns sitzen lassen“

Fünf Frauen sind in den vergangenen zwei Wochen in Österreich getötet worden. In allen Fällen stammen die mutmaßlichen Täter aus dem engeren (Familien-)Kreis, im Vorfeld von zwei Taten gab es sogar Wegweisungen. Angesichts dieser traurigen Serie lud die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures zum parlamentarischen Dialog mit Experten, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit dem Thema Gewalt an Frauen befassen. Das Ziel: der Gewalt in der Familie den Kampf anzusagen und die Diskussion darüber zu versachlichen. „Wir können nicht auf uns sitzen lassen, dass wir Spitzenreiter bei Morden an Frauen sind“, so NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz im Anschluss des Round Table am Mittwoch.