5 Frauen, die mitten aus dem Leben gerissen wurden

Facebook-Terror vor Messermord

Nur einen Tag später starb in Krumbach in Niederösterreich die 50-jährige Silvia K., mutmaßlich durch die Hand ihres Ex-Freundes, dem als Waffennarr bekannten Roland H. (42). Auch er war in der Vergangenheit im Ort negativ aufgefallen, griff am 9. Jänner schließlich zu einem Messer und tötete seine ehemalige Partnerin - ehe auch in diesem Fall die Cobra den Verdächtigen festnahm. Der Bluttat waren in der Vergangenheit auch Drohungen auf Facebook vorausgegangen, sogar von Morddrohungen ist die Rede.