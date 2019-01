„Letztklassig“: Ministerin rüffelt SP-Gewerkschaft

Sie zeigte sich schockiert über die Vorgangsweise der vida, mit gefälschten Leserbriefen Negative Campaigning zu betreiben und bezeichnete deren Aktion als „letztklassig“. Die Ministerin appelliert an die Gewerkschaft, aber auch an die Arbeiterkammer (AK), nicht mehr als Vorfeldorganisation der SPÖ zu agitieren. „Die Gewerkschaft vida befindet sich anscheinend in Geiselhaft der SPÖ. Ein Stopp der Silberstein-Methoden und die Rückkehr zur Vernunft sind höchst an der Zeit“, so Hartinger-Klein via Aussendung.