Kind in Brunnenschacht: Es fehlen noch acht Meter

Das Zittern um den kleinen Julen zieht sich in die Länge: Vor acht Tagen stürzte der Zweijährige in Spanien in einen Brunnenschacht, seitdem ist er in unbekannter Tiefe im Fels gefangen. Auf der dramatischen Suche nach dem Kleinkind sind die Helfer weiterhin langsamer als geplant vorangekommen. In der Nacht stießen sie bei der Bohrung des Bergungstunnels erneut auf zum Teil extrem harte Felsbrocken.