Kronehit setzt sich frische Krone auf

Mit dem neuen Anstrich verlässt das Privatradio auch das bestehende Farbmuster in Gold und Schwarz zugunsten neuer Farbtöne. „Die aus Soundbalken stilisierte Krone emanzipiert sich und verleiht dem nun durchgängig kleingeschriebenem Schriftzug mehr Ausdruck. Als optisches Zeichen rückt sie mitten in das Geschehen der neuen Werbelinie, in deren Zentrum unterschiedliche Typen von Hörerinnen und Hörern als Repräsentanten der Zielgruppe stehen“, erklärt man bei Wien Nord.