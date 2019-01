„Der digitale Wandel wird schneller“

360 Grad-Blick an der FH in Vergangenheit und Zukunft: „Die Gesundheits- und Krankenpflege ist einer unserer Wachstumsbereiche“, betont Geschäftsführerin Doris Walter. Plätze für die neue akademische Pflege-Ausbildung wurden zuletzt von 40 auf 80 verdoppelt. Im Herbst geht die erste „Außenstelle“ am Krankenhaus Schwarzach an den Start. Gespräche für weitere lokale Angebote wie etwa in Zell am See gibt es: „Aber noch keine Entscheidungen“, so Walter.