In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kulante Versicherung

Lebenslagen ändern sich - und können den Betroffenen dann mitunter leider auch finanzielle Sorgen bereiten: So machte einer alleinerziehenden Wienerin nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten die Bezahlung von zahlreichen Versicherungen Probleme. Nicole W. wollte deshalb die Verträge stornieren, was abgelehnt wurde. Also wandte sie sich an die Ombudsfrau. Nach unserer Anfrage kam die Deutsche Vermögensberatung der Wienerin schließlich entgegen. Man erklärte sich kulanterweise bereit, die Verträge vorzeitig aufzulösen.