Dieser Jeanstrend feiert im Frühjahr sein Comeback

„Da hat wohl jemand kein Geld für ordentliche Jeans!“ Wenn Sie diesen Satz kennen, haben Sie wahrscheinlich schon des Öfteren zerrissene Jeans getragen. Was in den Achziger Jahren Mode war, erlebt bald wieder einen Hype. Denn auch im Frühjahr 2019 sind Jeans mit Löchern wieder voll in!