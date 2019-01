Gemeinsame Ideensuche für Region rund um Gmunden

Strategie um 100.000 Euro erarbeitet

Doch was machen die Gemeinden da genau? In den letzten Monaten wurde eine Strategie ausgearbeitet, die rund 100.000 Euro gekostet hat. Die Hälfte davon wird aus EU-Geld gefördert, 35% vom Land und der Rest von den Gemeinden (je nach Einwohnerzahl) bezahlt. Das erste Projekt, das heuer gemeinsam umgesetzt wird, ist eine 400.000 Euro teure Funsporthalle in Gschwandt. Dort soll jeder – unabhängig, ob er in einem Verein ist – Platz zum Sporteln haben.