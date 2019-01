Verein „RespekTiere“ rettet rumänischen Kettenhund

"Wir nennen das Dorf, in dem wir 'Boomer' gefunden haben, die 'Sackgasse des Lebens'", erzählt "RespekTiere"-Obmann Tom Putzgruber. "Sämtliche Straßen enden dort, die Fabriken sind Ruinen, alle jungen Menschen sind weggezogen." Eben dort kamen die Aktivisten vorbei, als sie kurz vor Weihnachten eine ihrer Spendenfahrten nach Osteuropa unternahmen und Hilfsgüter nach Rumänien und Serbien brachten. "An sich sind Kettenhunde in Rumänien nichts Ungewöhnliches, dieser jedoch erregte besonders unsere Aufmerksamkeit", erinnert sich Putzgruber.