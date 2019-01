Erhielt Präsident 100 Mio. $ Drogen-Schmiergeld?

„El Chapo“ schleuste enorme Mengen an Drogen in die USA

Der 61-jährige Guzman muss sich vor einem Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn unter anderem wegen Drogenschmuggels, Waffenhandels und Geldwäsche verantworten. Laut Anklage soll das mexikanische Sinaloa-Kartell unter seiner Führung zwischen 1989 und 2014 fast 155 Tonnen Kokain und große Mengen andere Drogen in die USA geschmuggelt haben. Guzman, der im Prozess auf nicht schuldig plädiert, droht lebenslange Haft.