Einst mächtigster Drogenboss der Welt vor Gericht

Der Prozess gegen „El Chapo“ hatte am Dienstag unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im New Yorker Stadtteil Brooklyn begonnen. Bei strömendem Regen hatten sich schon am frühen Morgen Dutzende Reporter und Schaulustige vor dem Gericht angestellt, um einen Platz im Saal zu bekommen. Die Eröffnungsplädoyers hatten sich zunächst verzögert, weil zwei der in der vergangenen Woche ausgewählten zwölf Jury-Mitglieder ausgetauscht werden mussten. Eine Frau hatte in einem Brief an den Richter geschrieben, sie sei zu nervös, um an dem Prozess teilzunehmen. Ein anderes Jury-Mitglied hatte angegeben, selbstständig zu arbeiten, der Verdienstausfall während der Prozesszeit sei zu hoch. Die Jury-Mitglieder sollen auf Anordnung des Richters zu ihrer eigenen Sicherheit anonym bleiben.