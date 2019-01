Kommende Woche trifft sich Visitator mit Gremien

Einen groben Fahrplan für die Prüfung in der Diözese Gurk gibt es seit Montag, dem ersten Tag der apostolischen Visitation: Nach Gesprächen mit Vertretern der Kärntner Kirchengremien, die am 25. Jänner beginnen, will Erzbischof Franz Lackner im Sprechtag hören, was die Laien beschäftigt.