Ehrgeiz in Spitzensport und Gastronomie

Jacqueline behält trotzdem die Ruhe: „Die Besitzer sind mir bei der Pacht entgegen gekommen“, dankt sie. Hündin Iskra, eine Mischling aus einem kroatischen Tierheim, begleitet Jacqui überall hin. Vom Spitzensport nimmt sie den Ehrgeiz mit in die Hütte. „Das kommt mir im Alltag zu gute“, lacht sie. Neben dem stressigen Hüttenleben studiert Jacqueline Gerlach an der Fernuniversität Wirtschaft und sie findet bei all dem noch Zeit fürs tägliche Training. „Wenn man es auch im Moment nicht glaubt, aber der nächste Sommer kommt bestimmt.“ Heuer sogar die Grasski-WM