Familie, Jugend, Bildung an neue Landesrätin

Daniela Winkler ist Wirtschaftsprüferin und Mutter zweier Kinder. Sie wird für den Bezirk Neusiedl am See anstelle des scheidenden Landeshauptmanns Hans Niessl auf der Regierungsbank Platz nehmen. Er ist es auch, der die Frauenkirchnerin favorisiert hat. „Ich kenne sie schon seit meiner Zeit als Volksschullehrer. Schon damals war sie sehr zielstrebig und korrekt“, so Niessl. Für Landesrat Hans Peter Doskozil ist die Nominierung Winklers auch ein kräftiges Signal für alle Frauen: „Ganz besonders für alle Mütter, die es schaffen, Beruf und Familie erfolgreich zu vereinbaren.“