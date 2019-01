Sesam-Fleischlaibchen

Kreuzkümmel und Koriander in einem Mörser zerkleinern.

In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch farblos anschwitzen, Koriander und Kreuzkümmel beigeben, durchrösten und anschließend in eine Schüssel geben.

Kleine Laibchen formen und in schwarzem oder weißem Sesam wälzen, in einer Pfanne in heißem Öl langsam braten.