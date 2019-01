Droht Van der Bellen der Verlust des „Van“?

Mittlerweile werden von den Behörden auch Namen geändert, die fremdsprachigen Ursprungs sind und beispielsweise ein französisches „de“ oder das ungarische „y“ enthalten. Beides sind in den Herkunftsländern keine Hinweise auf einen Adelstitel. Wenn ein „de“ verboten ist, so könnte das durchaus auch für das niederländische „van“ gelten. Auch die Vorfahren von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, von denen der Nachname stammt, lebten in Holland. Es bleibt also abzuwarten, ob auch der Bundespräsident um sein „Van“ zittern muss.