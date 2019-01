Präsident Zangerl ist der haushohe Favorit

260.000 AK-Mitglieder wahlberechtigt

Lag die Wahlbeteiligung 2009 noch bei 52,95 Prozent, so sank sie fünf Jahre später auf 41,4 Prozent ab.Die Zahl der Wahlberechtigten stieg im selben Zeitraum von 219.518 im Jahr 2009 auf 246.462 im Jahr 2014. Diesmal sind knapp 260.000 AK-Mitglieder wahlberechtigt. Diese können entweder in einem Wahlsprengel ihre Stimme abgeben oder ab heute per Briefwahl wählen.