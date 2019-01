Metalldetektoren im Kampf gegen „Messer-Epidemie“

Im Kampf gegen die in den letzten Jahren enorm angestiegene Zahl der Messerangriffe in Großbritannien werden nun Polizeistreifen in einigen Hotspot-Städten mit Metalldetektoren ausgerüstet. In den sogenannten West Midlands, wo neben London die meisten Messerattacken verzeichnet werden, sollen laut dem Innenministerium 80 Teams mit Hand-Metalldetektoren ausgestattet werden. Mit diesen sollen bei Personenkontrollen alle noch so gut versteckten Stichwaffen aufgespürt werden.