„New Super Mario Bros U Deluxe“ für Switch im Test

Die größte Neuerung in der Switch-Version: Die Spielmechanik hat sich geändert. Verlegte man in der Wii-U-Version noch per Touchscreen Steine in den Levels, um Hindernisse zu überwinden, gibt es diese Mechanik nicht mehr. Gestört hat das im Test nicht: Offenbar hat Nintendo dafür gesorgt, dass alle Levels auch ohne diese Hilfestellung gemeistert werden können.