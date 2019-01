Koalition beharrt auf Kürzung der Kinderzuschläge

Die türkis-blaue Koalition hält an der geplanten Kürzung der Kinderzuschüsse in der Mindestsicherung fest. ÖVP-Klubchef August Wöginger sprach zum Abschluss der Regierungsklausur in Mauerbach am Freitag von einer „ausgewogenen Balance“. FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz wertete die Änderungen als „Beitrag für mehr Fairness in Österreich“.