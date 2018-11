2600 € ohne Arbeit: „Gift für die Gesellschaft!“

„Wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein“

Die nunmehrige Veränderung durch die Mindestsicherungsreform der türkis-blauen Bundesregierung anhand des erwähnten Beispiels laut Kurz: Die Familie mit drei Kindern und dem 2500-Euro-Verdienst werde in Zukunft rund 2700 Euro (also rund 200 Euro mehr) zum Leben haben. Und bei jener in Mindestsicherung (jetzt 2600 Euro) werde das Einkommen künftig auf rund 2200 Euro gekürzt. „Ich persönlich finde das nur gerecht, dass Menschen, die arbeiten gehen, künftig mehr bekommen als Menschen, die nicht arbeiten gehen.“ Wer arbeiten geht, dürfe laut Kurz „nicht der Dumme sein“. Die Reform der Mindestsicherung solle keine „Verwaltung der Arbeitslosigkeit“ sein, sondern den Arbeitsmarkt attraktiver machen.