Lawinengefahr bleibt weiterhin extrem hoch

Zahlreiche Menschen waren am Freitagvormittag noch von der Außenwelt abgeschnitten - am gestrigen Donnerstag wurden über 9.000 Betroffene gezählt. Rund 350 Gäste des Berghotels „Rudolfshütte“ in Uttendorf im Pinzgau sollten am Freitag ins Tal gebracht werden. In der Gemeinde Taxenbach (Pinzgau) hat eine Lawine im Griesergraben die Zufahrt zu einigen Häusern verschüttet. Rund 40 Personen waren vorerst eingeschlossen. Auch die rund 450 Einwohner von Weißbach bei Lofer waren noch wegen einer Sperre der B311 von der Außenwelt abgeschnitten. Einige Bewohner in Unken und zwölf Personen in der Birgkarhütte am Dientner Sattel waren ebenfalls noch eingeschlossen.