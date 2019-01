Schneechaos kann Kärnten-Tourismus nicht bremsen

Während in Salzburg viele Unternehmen ein Umsatzminus befürchten, sind Stornierungen wegen des Schnees in Kärnten kein Thema. „Unser Urlaubsangebot wird durch das Unwetter in Salzburg, Tirol und in der Steiermark nicht beeinträchtig. Die Temperaturen sind optimal – und auch die Hotels sind meist schon ausgebucht“, erklärt Barbara Tschöscher, Leiterin der Kommunikationsabteilung bei der Kärnten Werbung.