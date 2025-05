Feuerwehrbewerb: Premiere für starke Frauen

„Ich bin sehr stolz“

Erstmals in der Geschichte der Bezirksbewerbe in Villach-Land war heuer auch eine reine Damenmannschaft am Start. „Ich bin sehr stolz, dass die Gemeinde Treffen diese Premierenmannschaft gestellt hat. Das Damenteam setzt sich aus Mitgliedern der drei Feuerwehren in unserer Gemeinde zusammen“, freut sich Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig. Und die Damen beeindruckten bei ihrem ersten Wettbewerbsstart gleich mit einer kraftvollen und perfekt koordinierten Leistung. Dies spiegelt sich in einem hervorragenden Ergebnis wider.