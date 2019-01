Staublawine: Vier Jugendliche sofort gerettet

Am Wildkogel: Eigene Lawinenkommission

Im Oberpinzgauer Skigebiet überwacht eine eigene Lawinenwarnkommission die Schneesituation. Göstl: „Wir sprengen auch laufend an Gefahrenstellen. Bei den Schneemassen, die derzeit liegen, ist die Lage aber generell schwierig.“ Nach dem Vorfall am Mittwoch standen die Skilifte am Wildkogel – auf Neukirchner und Bramberger Seite – erst einmal komplett still. Wann der Betrieb wieder aufgenommen wird, war Mittwochabend noch nicht vorauszusehen.