Google Maps: So kommen Sie noch bequemer ans Ziel

2. Adresse an das Smartphone senden

Hat man am Computer eine Adresse recherchiert, muss man diese nicht extra nochmals am Smartphone neu eingeben. Stattdessen kann man die Funktion „An mein Smartphone senden“ verwenden, um in der Folge die Navigation sofort mit dem mobilen Gerät starten zu können. Voraussetzung ist, dass Computer und Smartphone im selben Google-Konto angemeldet sind.